Объем Резервного фонда вырос на шесть процентов

Объем Резервного фонда на 1 июля составил 987,27 миллиарда рублей (16,71 миллиарда долларов), увеличившись с начала года на шесть процентов. Фонд национального благосостояния вырос на пять процентов и достиг 4,386 триллиона рублей (74,22 миллиарда долларов). Об этом говорится в сообщении Минфина.
Доход от размещения средств Резервного фонда на валютных счетах в Банке России с начала года составил четыре миллиона долларов. Курсовая разница от переоценки остатков средств достигла 15,14 миллиарда рублей.
Размещение средств ФНБ принесло убыток в 10 миллионов долларов. Курсовая разница от переоценки средств фонда составила 31,87 миллиарда рублей. Совокупный доход от вложения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составил 30,24 миллиарда рублей.
30 июня министр финансов Антон Силуанов сообщил об объединении Резервного фонда (сейчас в нем почти 933 миллиарда рублей) и ФНБ (4,2 триллиона рублей). Стабфонд, созданный при бывшем главе Минфина Алексее Кудрине в 2004 году, был разделен на две структуры в 2008-м.
В 2004 году при министре финансов Алексее Кудрине в России был создан Стабилизационный фонд. В нем первоначально было 171,3 миллиарда рублей. В 2008 году его разделили на Резервный фонд и ФНБ (на тот момент в Стабфонде было аккумулировано 3,8 триллиона рублей).