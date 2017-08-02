Резервный фонд превысил триллион рублей

Объем Резервного фонда России к началу августа составил 1,007 триллиона рублей (16,91 миллиарда долларов). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Минфина. Фонд национального благосостояния в рублевом выражении достиг 4,435 триллиона рублей (эквивалентно 74,72 миллиарда долларов).

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили 7,62 миллиарда долларов США, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

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Что касается ФНБ, то он в последние полгода размещался на счетах в ЦБ, депозитах Внешэкономбанка, а также вкладывался в долги иностранных государств и ценные бумаги российских эмитентов, связанных с инфраструктурными проектами. Доход ФНБ за последние шесть месяцев составил 50 миллионов долларов.

В конце июля Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ. Объединение фондов завершится не позднее 1 февраля 2018 года.

В 2004 году при министре финансов Алексее Кудрине был создан Стабилизационный фонд объемом 171,3 миллиарда рублей. В 2008 году он был разделен на Резервный фонд и ФНБ (на тот момент в Стабфонде было аккумулировано 3,8 триллиона рублей).