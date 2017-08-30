Песков отказался комментировать действия своих детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не намерен обсуждать деятельность членов своей семьи. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

«Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать, не намерен воспринимать хоть какую-то информацию о моей семье от кого бы то ни было», — сказал официальный представитель Кремля.

В то же время он признался, что настороженно относится к начинаниям своей дочери Елизаветы, которая занимается поддержкой общественных проектов.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в интернете публикации об образе жизни его сына, Песков заявил, что ничего не видел, а информацию узнал от коллег.

17 августа сын пресс-секретаря российского лидера Николай Чоулз назвал провокацией фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным. В ролике утверждается, что Николай в несовершеннолетнем возрасте жил в Великобритании и имел там судимость, а в 2011-м году вернулся в Россию.

В мае пресс-секретарь российского лидера не стал обсуждать с журналистами пост своей дочери Елизаветы, в котором она поддержала реновацию в Москве, но раскритиковала создание пешеходных зон.

У Пескова пятеро детей от трех браков — три сына и две дочери. Его старший сын Николай родился в 1990 году, младшая дочь Надежда — в 2014-м.