Сын Пескова назвал расследование ФБК кошмаром и ужасом

Николай Чоулз, сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным. Свое мнение по поводу появившихся в сети материалов молодой человек выразил РБК в четверг, 17 августа.

«Это кошмар какой-то просто», — заявил Чоулз. По его словам, публикация ФБК — это провокация. «Ну, а чем еще можно считать это? Ужас», — указал он.

Источник издания подтвердил, что Чоулз — сын Пескова, однако отметил, что с отцом молодой человек практически не общается.

В материалах ФБК говорится, что Чоулз — это фамилия его отчима-англичанина. В ролике утверждается, что Николай в несовершеннолетнем возрасте жил в Великобритании и имел там судимость, а в 2011 году вернулся в Россию. Он якобы владеет большим автопарком элитных автомобилей, у него также есть 116 неоплаченных штрафов за превышение скорости. При этом сообщается, что он лично подтвердил сотрудникам организации, что нигде не работает с 2015 года.

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У Пескова пятеро детей от трех браков — три сына и две дочери. Его старший сын Николай родился в 1990 году, младшая дочь Надежда — в 2014-м.

В начале марта ФБК опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон». В материалах, в частности, утверждалось, что основатель USM Holdings Алишер Усманов передал участок с домом в селе Знаменское на Рублево-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект» в качестве взятки председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Бизнесмен подал иск о защите чести и достоинства и выиграл суд. Решение вступило в силу 11 августа после отклонения апелляции Навального. Оппозиционера обязали удалить признанную не соответствующей действительности информацию об Усманове.