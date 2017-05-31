Песков отказался обсуждать комментарий дочери о работе Собянина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обсуждать с журналистами пост своей дочери Елизаветы, в котором она поддержала реновацию в Москве, но раскритиковала создание пешеходных зон, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Елизавету не хотел бы обсуждать, она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях. Я не хочу это ни с кем обсуждать. В Москве она была пару дней назад», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин программу реновации презентовал президенту, который проект одобрил, но при условии соблюдения прав москвичей.

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Накануне 18-летняя дочь Пескова Елизавета, живущая во Франции, написала в Instagram, что мэр столицы Сергей Собянин много сделал для города и она «совершенно не согласна с критикой этого человека по реновации Москвы». Елизавета считает, что «город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу».

При этом решение московских властей расширить тротуары за счет сужения проезжей части она назвала странным.