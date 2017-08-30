Наука и техника
 

«Зловещие» узоры из намагниченной жидкости показали на видео

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YouTube-канал Chemical bouillon опубликовал видео, на котором запечатлены трансформации ферромагнитной жидкости, смешанной с красками. Изменяя расположение магнитов, создатели ролика добились появления разноцветных узоров, напоминающих «зловещий» окрас ядовитых амфибий и пресмыкающихся. На ролик обратило внимание Gizmodo.

Ферромагнитная жидкость состоит из наночастиц, содержащих железо и взвешенных в несущей жидкости. Также в смесь добавляют обволакивающее частицы поверхностно активное вещество. Под воздействием вертикально направленного магнитного поля на поверхности жидкости с парамагнитными свойствами формируются регулярные структуры с различной формой. Этот эффект называется нестабильностью в нормально направленном поле.

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