«Зловещие» узоры из намагниченной жидкости показали на видео

YouTube-канал Chemical bouillon опубликовал видео, на котором запечатлены трансформации ферромагнитной жидкости, смешанной с красками. Изменяя расположение магнитов, создатели ролика добились появления разноцветных узоров, напоминающих «зловещий» окрас ядовитых амфибий и пресмыкающихся. На ролик обратило внимание Gizmodo.

Ферромагнитная жидкость состоит из наночастиц, содержащих железо и взвешенных в несущей жидкости. Также в смесь добавляют обволакивающее частицы поверхностно активное вещество. Под воздействием вертикально направленного магнитного поля на поверхности жидкости с парамагнитными свойствами формируются регулярные структуры с различной формой. Этот эффект называется нестабильностью в нормально направленном поле.