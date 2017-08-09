Обнаружены самые быстрые воронки во Вселенной

Физики, работающие в Брукхейвенской национальной лаборатории (США), создали субатомные вихри, самые быстрые из известных во Вселенной. Для этого они воспроизвели возникшие сразу после Большого взрыва условия, получив особое состояние ядерного вещества — кварк-глюонную плазму. Об этом сообщает издание Live Science.

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Кварк-глюонная плазма представляет собой жидкость из кварков, антикварков и глюонов. Она образуется при высокой плотности и температуре и представляет собой аналог обычной плазмы, только не на уровне атомов, а на уровне адронов, к которым относятся нейтроны и протоны. Считается, что кварк-глюонная плазма образовалась в первые мгновения после Большого взрыва и просуществовала миллиардные доли секунды.

Физики получили плазму, использовав релятивистский коллайдер тяжелых ионов (RHIC). Они разогнали ядра атомов золота до скорости, близкой к световой, столкнув их друг с другом, при этом возникла жидкость из кварков и глюонов, нагретая до 3,9-5,6 триллиона градусов Цельсия. Ее наличие определяют по разлетающимся от столкновения частицам. Ученые определили, что они отклоняются от предсказанных траекторий, что свидетельствует о существовании вихря внутри плазмы.

Эта субатомная воронка вращается быстрее, чем гигантские атмосферные вихри на Юпитере, в том числе Большое красное пятно (скорость ветра больше 500 километров в час). Она также побила рекорд квантовых вихрей, созданных в жидком гелии, охлажденном почти до абсолютного нуля.

