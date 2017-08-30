ОБСЕ назвала выдворение журналистов с Украины чрезмерными действиями

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил письмо министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, в котором выразил несогласие с депортацией иностранных журналистов. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

«Выдворение журналистов или отказ им во въезде на Украину вызывает тревогу, это чрезмерные действия, тем более что такие действия непрозрачны и при этом отсутствует надлежащий механизм обжалования», — говорится в послании.

Дезир подчеркнул, что государства — участники ОБСЕ взяли на себя обязательства улучшать условия, при которых журналисты из одной страны могут спокойно работать в других странах, входящих в организацию.

«Я призываю ответственные власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, что нарушает свободный поток информации и противоречит обязательствам ОБСЕ в отношении свободы средств массовой информации», — подчеркнул представитель.

В сообщении говорится об инциденте с российской журналисткой Анной Курбатовой, которая была задержана Службой безопасности Украины в Киеве и позже депортирована из страны за «нанесение вреда национальным интересам Украины». Также напоминается о депортации журналисток Тамары Нерсесьян 14 августа и Марии Князевой 26 июля.

Также Дезир отметил, что 25 августа СБУ отказала в регистрации двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхелю Састре и запретила им въезжать в страну в течение трех лет — также за «деятельность, направленную против национальных интересов Украины».