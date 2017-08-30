Пресс-секретаря президента Узбекистана уволили из-за музыкального фестиваля

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил руководителя своей пресс-службы Асаджона Хаджаева из-за недостаточного освещения в средствах массовой информации крупнейшего в стране музыкального фестиваля «Шарк Тароналари». Об этом в среду, 30 августа, информирует портал KUN.uz.

Сообщается, что Мирзиёев остался крайне недоволен слабым медийным освещением проходящего в Самарканде крупнейшего в странах Центральной Азии фестиваля этнической музыки. Вместе с Хаджаевым уволен был также глава Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) Бабур Алиханов, который занимался организацией «Шарк Тароналари». Отмечается, что Хаджаев был назначен на свою должность в марте этого года. Алиханов стал третьим по счету уволенным председателем НТРК в 2017 году.

Материалы по теме Выборы в тюбетейке Как в Узбекистане голосовали за нового президента

30 марта Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания подверг критике деятельность узбекских телерадиокомпаний, передавал портал Publika.uz. «Время ура-ура прошло. На телевидении нужно давать критические и аналитические материалы. Люди должны ждать с нетерпением эти телепередачи. Мы должны поменять программу», — призвал президент.

Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана в декабре 2016 года в результате досрочных выборов главы государства. Необходимость проведения голосования возникла в связи со смертью 78-летнего президента Ислама Каримова, который скончался 2 сентября того же года после инсульта.