Родившие студентки получили право перейти на бесплатное обучение

Женщины, родившие ребенка в период обучения в средних и высших учебных заведениях, получили право перехода с платного отделения на бюджетное. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в приказ №443, утвержденный в июне 2013 года.

Уточняется, что условием для перевода является отсутствие академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

Также в число имеющих право на перевод входят студенты, сдавшие две сессии, предшествующие подаче заявления, на оценки «хорошо» или «отлично»; сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; обучающиеся, у которых есть только один родитель — инвалид I группы (среднедушевой доход семьи в этом случае должен быть ниже прожиточного минимума в регионе); а также лица, потерявшие во время обучения обоих родителей или единственного родителя.