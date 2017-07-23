Задавшая вопрос Путину школьница сможет учиться бесплатно по двум специальностям

Ученица Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской консерватории Мария Андреева, задавшая вопрос президенту России Владимиру Путину, сможет бесплатно обучаться по второй специальности. Об этом «Ленте.ру» в воскресенье, 23 июля, сообщил замдиректора Департамента науки и образования Минкультуры России Святослав Голубенко.

«Вопрос Марии, безусловно, подтолкнул к ускорению решения проблемы, связанной с тем, что многие одаренные дети в музыкальных училищах хотят освоить две специальности. Министерство культуры взяло этот вопрос на контроль, и мы вместе с экспертным сообществом разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в то же время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования», — сказал Голубенко.

Говоря о вопросе, который задала ученица ЦМШ, Голубенко подчеркнул, что в школе он поднимался в конце учебного года и решение фактически было найдено. «Мы понимаем, что платить за одни и те же уроки — абсурдно», — прокомментировал ситуацию директор ЦМШ Валерий Пясецкий.

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По его словам, решением проблемы может быть выплата ученице гранта или персональной стипендии, из которых можно будет оплатить уроки по второй специальности. «Часы по специальности фортепиано — это не такие большие деньги, поэтому мы в любом случае найдем решение», — подчеркнул он.

В то же время директор ЦМШ особо отметил, что подобные решения должны носить индивидуальный характер. По его мнению, профессиональному сообществу совместно с Минкультуры России нужно разработать серьезные критерии, которые позволят отбирать одаренных детей и не будут противоречить отечественному законодательству.

21 июля на встрече с Путиным в Сочи воспитанница детского центра «Сириус» Мария Андреева попросила сократить стоимость обучения по второй специальности. Она рассказала, что учится в ЦМШ при Московской консерватории и совмещает игру на двух инструментах — скрипке и фортепиано. По ее словам, по специальности «скрипка» она учится на бюджетном отделении, а чтобы получить диплом и по фортепиано, нужно платить полную стоимость обучения, хотя по большей части предметы совпадают.

В настоящее время допускается возможность обучаться бесплатно только по одной специальности в рамках одного уровня образования, например среднего профессионального или высшего (в том числе при одновременном освоении двух программ).