Студентов решили премировать бесплатной порноподпиской на 25 лет

Порноресурс Brazzers запустил проект Back to university, в рамках которого подготовил для студентов несколько бесплатных предложений, указывается на сайте для взрослых.

Среди студентов, в частности, разыграют бесплатное членство в Brazzers сроком на 25 лет. Желающим поучаствовать необходимо отправить короткое эссе или снять ролик на тему «Как Brazzers помогут мне стать выпускником». К заявке нужно прикрепить фотографию с действительным студенческим билетом в руках, где будет различима дата рождения.

Кроме того, на сайте Brazzers можно заполнить заявку на бесплатную премиум-подписку сроком на четыре месяца. Для этого также необходимо подтвердить свое совершеннолетие и факт обучения в вузе. Заявки на участие в обеих акциях рассматриваются не позднее 5 сентября. Итоги объявят 8 ноября.

В поддержку проекта Back to university Brazzers выпустил ролик, в котором демонстрируется, как порносайт помогает студентам в реальной жизни.

Brazzers — популярный канадский порносайт и одноименная студия, принадлежащие медиахолдингу MindGeek. В феврале 2017 года Brazzers заблокировали в России по решению Большеглушицкого районного суда Самарской области.