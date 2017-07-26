Brazzers выпустит порнопародию на «Игру престолов»

Американская студия Brazzers анонсировала выход порнопародии на сериал «Игра престолов». Плакаты с героями будущего фильма для взрослых появились в Twitter-аккаунтах задействованных в съемках актеров.

— Rebecca More UK MILF (@divaliciousuk) 24 июля 2017, 23:39

Порнопародия получит название «Королева престолов» (The Queen of Thrones), а роли представителей клана Ланнистеров, Тиреллов и Таргариенов сыграют именитые актеры студии.

Судя по тизерам, в фильме для взрослых появится и зловещая раса белых ходоков.

В середине июля Brazzers выпустила фильм для взрослых «Крутани это», одну из ролей в котором сыграл фиджет-спиннер. Порноактриса с псевдонимом Виенна Блэк (Vienna Black) и ее партнер использовали игрушку для рук практически в каждой сцене, чем немало удивили пользователей сети.

Brazzers — популярный канадский порносайт и одноименная студия, принадлежащие медиахолдингу MindGeek. В феврале 2017 года Brazzers заблокировали в России по решению Большеглушицкого районного суда Самарской области.

После этого популярный порноактер Джонни Синс, известный в России как «лысый из Brazzers», призвал россиян подписать петицию на Change.org в защиту сайта и пообещал сыграть российского судью.