«Лысый из Brazzers» призвал россиян побороться за порносайт Brazzers

Американский порноактер и фитнес-тренер Джонни Синс (Johnny Sins), более известный по мемам «лысый из Brazzers», призвал россиян подписать петицию на Change.org, посвященную разблокировке популярного ресурса для взрослых Brazzers.com. Об этом он заявил в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Privet to my fans from Mother Russia! Только что узнал, что Brazzers.com заблокировали в России. Я прошу всех своих фанатов в этой стране подняться с колен и подписать петицию в Большеглушицкий суд», — написал Синс. Он добавил, что «любовные видео побуждают людей исследовать самих себя, они не нарушают закон и должны быть доступны каждому человеку в каждом государстве».

Актер также запустил в социальной сети тематический хештег #FreeBrazzers в поддержку порнографического ресурса и разместил ссылку на петицию «Свободу Brazzers!».

На момент написания заметки обращение в Большеглушицкий суд набрало более семи тысяч подписей. «Мы требуем вернуть доступ к ресурсу на территории России», — говорится в тексте петиции.

6 февраля сайт Brazzers.com был заблокирован в России. Постановление о внесении порноресурса в реестр запрещенных сайтов было вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким судом. Главной причиной блокировки стало «негативное воздействие на психику человека».