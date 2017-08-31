Пользователя Twitter пожизненно заблокировали за убийство комара

Пользователя из Японии под ником @nemuismywife пожизненно заблокировали в Twitter после шуточного поста, в котором он пожелал смерти комару за то, что тот его укусил. На историю обратил внимание Mashable.

Микроблогер написал: «Ублюдок! Ты меня укусил, когда я пытался расслабиться и посмотреть телевизор. Умри! (На самом деле, ты уже мертв)».

После этого ему пришло уведомление от администрации платформы о том, что аккаунт навсегда заморожен из-за размещения сообщения, содержащего угрозу. При этом микроблогера поблагодарили за пользование ресурсом, отметив, что учетную запись больше никак нельзя активировать.

Чтобы рассказать о произошедшем с ним пользователь создал в Twitter новый профиль под названием @DaydreamMatcha. «Разве убийство комаров — это нарушение?» — обратился он к администрации Twitter.

Запись вирусно распространилась по сети. Только в Twitter историей японца поделились свыше 33 тысяч пользователей.

Mashable отмечает, что кибербуллинг — большая проблема для Twitter. Совсем недавно компания усилила борьбу оскорбительными и угрожающими твитами. В частности, соцсеть запустила алгоритм, позволяющий пресекать распространение таких сообщений. Система реагирует на определенные слова, в том числе bastard, die или dead.