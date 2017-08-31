Автомобиль сбил несколько пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

У Казанского собора на Невском проспекте Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП, сообщает «Водитель Петербурга».

В ночь на 31 августа водитель Ford Mondeo выехал на тротуар и сбил там четырех человек. Все они госпитализированы, момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

8 августа в подмосковных Мытищах столкнулись два легковых автомобиля Skoda, один из них отбросило на тротуар, и он сбил пять пешеходов.

1 апреля в Санкт-Петербурге автомобиль Ford съехал с проезжей части на пешеходную, сбил трех человек и опрокинулся. Двое мужчин погибли, одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.