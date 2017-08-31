Медведев сменил главу «Россетей»

Новым главой «Россетей» станет руководитель департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

«Правительство решило рекомендовать вас на должность генерального директора "Россетей". Директиву я дам указание подписать», — сказал Медведев.

Председатель правительства отметил, что вступить в должность Ливинский должен будет после заседания ближайшего совета директоров «Россетей». Когда оно состоится, премьер не уточнил.

«Это очень большое хозяйство, очень важное для функционирования всех звеньев российской экономики», — сказал Медведев. Он добавил, что Ливинский с учетом опыта в энергетике должен справиться с задачами по управлению энергокомпанией.

В июне 2017 года стало известно, что Олег Бударгин, на протяжении последних четырех лет возглавлявший «Россети», не вошел в совет директоров. Тогда же в СМИ появилась неофициальная информация о том, что он может покинуть компанию.

«Россети» — крупнейшая в России компания-оператор энергетических сетей. В структуру холдинга входят Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС), а также научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты. Государству принадлежит более 80 процентов акций «Россетей».