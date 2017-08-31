Рыночная капитализация Сбербанка превысила 4 триллиона рублей

Рыночная капитализация Сбербанка впервые в истории превысила 4 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По информации на 15:25 мск, капитализация финансовой организации достигла 4,015 триллиона рублей. Одна обыкновенная акция Сбербанка стоила 185,93 рубля, прибавив по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии 1,32 процента.

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Ранее 31 августа цена акций Сбербанка установила исторический максимум, подорожав на 1,05 процента, до 185,42 рубля.

30 августа индекс ММВБ превзошел отметку в 2000 пунктов впервые за лето. Положительную динамику отечественному рынку акций придали рост цены на нефть и укрепление рубля.

Чистая прибыль крупнейшего в России кредитного учреждения по итогам первого полугодия 2017-го выросла почти на 34 процента до 352,2 миллиарда рублей.