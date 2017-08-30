Индекс ММВБ перевалил за 2000 пунктов впервые с мая

В ходе торгов на Московской бирже индекс ММВБ превысил отметку в 2000 пунктов впервые с 16 мая. По данным на 10:20 мск, он достиг 2000,16 пункта. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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Индекс РТС при этом увеличился до 1073,02 пункта. Биржевые индикаторы растут на фоне укрепления рубля. Доллар подешевел на 12 копеек и опустился до уровня 58,71 рубля, евро — на 28 копеек, до 70,17. Нефть эталонного сорта Brent торгуется на уровне в 52 доллара за баррель.

2 августа министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне. «Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит», — отметил чиновник.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — заявил эксперт в интервью «Ленте.ру».