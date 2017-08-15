Россияне приготовились к ослаблению рубля

Россияне ждут ослабления курса национальной валюты до 64 рублей за доллар через три месяца и до 65 рублей через год. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

За изменениями курсов валют следит 61 процент граждан. «Россияне стали активнее делать сбережения и внимательнее следить за курсом рубля, ожидая его умеренной коррекции "вниз". В целом это означает, что домохозяйства чувствуют себя достаточно уверенно, признаки острого неблагополучия отсутствуют», — отмечает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб.

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При этом в рублях хранят средства 63 процента опрошенных, в долларах — пять процентов, в евро — три процента. Доля тех, кто говорит, что у них нет сбережений снижается. В июле 2015 года об этом сообщал 41 процент респондентов, в июле нынешнего года — 33 процента.

На Московской бирже курс доллара в 11:45 мск составлял 59,89 рубля (плюс три копейки), евро — 70,44 (минус три копейки). Официальные курсы на 15 августа — 59,80 и 70,66 рубля соответственно.

2 августа министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне. «Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит», — отметил чиновник.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — заявил эксперт в интервью «Ленте.ру».

