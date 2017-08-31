Акции Сбербанка обновили исторический максимум

Обыкновенные акции Сбербанка выросли в четверг, 31 августа, в цене на 1,05 процента — до 185,42 рубля, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 21 декабря 2016 года, тогда оно составило 185,34 рубля.

Рекорд установили и привилегированные акции Сбербанка, продемонстрировав рост на 1,21 процента, до 155,86 рубля.

В целом индекс ММВБ вырос в течение сессии 31 августа на 0,74 процента до 2024 пунктов. Показатель РТС поднялся на 0,57 процента до 1091 пункта. Выросло подавляющее большинство котировок биржи.

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30 августа индекс ММВБ превзошел отметку в 2000 пунктов впервые за лето. Положительную динамику отечественному рынку акций придали рост цены на нефть и укрепление рубля.

В начале августа стало известно, что чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за семь месяцев 2017 года выросла в годовом выражении на 36 процентов, до 372,8 миллиарда рублей.