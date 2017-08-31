В России выпущены первые исламские облигации

Компания «Сукук-инвест» из Татарстана впервые в России выпустила исламские облигации — сукук. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщении компании.

ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций со сроком погашения 62 дня. Его объем составляет один миллион рублей. «Выпуск имеет одобрение со стороны шариатского эксперта», — говорится в сообщении.

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Владельцы облигаций получат не фиксированный процент, а долю в прибыли, которая генерируется привлеченными при размещении облигации финансами (сукук-аль-мудараба). Выпуск исламских облигаций является пилотным и реализовывается с целью проработки техники выпуска подобного рода операций, отмечает агентство.

В мае зампредседателя Совета Федерации Евгений Бушмин заявил, что Банк России и законодательство не готовы к распространению исламского банкинга. В марте комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который разрешает кредитным организациям заниматься торговой деятельностью для внедрения принципов исламского банкинга.

Сукук — эквивалент облигаций, финансовый инструмент, распространенный в странах шариата. Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по этим законам, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.