Ученые записали симфонию генитальных бактерий

Группа биологов из Массачусетского технологического института создала «симфонию микрофлоры» на основе узоров, образованных культурами микроорганизмов в чашках Петри. Использованные в проекте Biota Beats бактерии обитают на теле человека, включая область гениталий. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Материалы по теме Накал страстей Почему отходы жизнедеятельности оказались эффективнее лекарств

Ученые собрали бактерии из рта, с подмышек, живота, ног и промежности. Микробы размещались внутри своего сектора внутри специального диска, напоминающего грампластинку. Им позволяли расти и размножаться, образовывать колонии. Специальные алгоритмы оценивали размер последних, их расположение внутри сектора, расстояние от центра пластинки и плотность бактерий внутри них. На основе полученных данных генерировались звуковые сигналы.

Каждому участку тела соответствует своя собственная «бактериальная музыка». Прослушать ее можно на сайте biotabeats.org.

Микрофлорой называют микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с человеком. Они обитают на поверхности тела, а также внутри организма. Большинство организмов относится к бактериями, например, кишечной палочке, но также встречаются грибы и простейшие.