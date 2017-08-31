Наука и техника
 

Ученые записали симфонию генитальных бактерий

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Группа биологов из Массачусетского технологического института создала «симфонию микрофлоры» на основе узоров, образованных культурами микроорганизмов в чашках Петри. Использованные в проекте Biota Beats бактерии обитают на теле человека, включая область гениталий. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Ученые собрали бактерии из рта, с подмышек, живота, ног и промежности. Микробы размещались внутри своего сектора внутри специального диска, напоминающего грампластинку. Им позволяли расти и размножаться, образовывать колонии. Специальные алгоритмы оценивали размер последних, их расположение внутри сектора, расстояние от центра пластинки и плотность бактерий внутри них. На основе полученных данных генерировались звуковые сигналы.

Каждому участку тела соответствует своя собственная «бактериальная музыка». Прослушать ее можно на сайте biotabeats.org.

Микрофлорой называют микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с человеком. Они обитают на поверхности тела, а также внутри организма. Большинство организмов относится к бактериями, например, кишечной палочке, но также встречаются грибы и простейшие.

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