Ученые записали симфонию генитальных бактерий

Группа биологов из Массачусетского технологического института создала «симфонию микрофлоры» на основе узоров, образованных культурами микроорганизмов в чашках Петри. Использованные в проекте Biota Beats бактерии обитают на теле человека, включая область гениталий. Об этом сообщает издание Gizmodo.
Ученые собрали бактерии из рта, с подмышек, живота, ног и промежности. Микробы размещались внутри своего сектора внутри специального диска, напоминающего грампластинку. Им позволяли расти и размножаться, образовывать колонии. Специальные алгоритмы оценивали размер последних, их расположение внутри сектора, расстояние от центра пластинки и плотность бактерий внутри них. На основе полученных данных генерировались звуковые сигналы.
Каждому участку тела соответствует своя собственная «бактериальная музыка». Прослушать ее можно на сайте biotabeats.org.
Микрофлорой называют микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с человеком. Они обитают на поверхности тела, а также внутри организма. Большинство организмов относится к бактериями, например, кишечной палочке, но также встречаются грибы и простейшие.