Кухонные губки оказались смертельно опасными

Немецкие ученые пришли к выводу, что на губках для мытья посуды обитают множество патогенных бактерий. Некоторые из них, например, ацинетобактеры (Acinetobacter) являются причиной менингитов и сепсисов. Эти микроорганизмы проявляют устойчивость к антибиотикам и могут стать причиной неизлечимых инфекций. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.

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Биологи проанализировали микробный состав 40 кухонных губок с помощью пиросеквенирования ДНК и флуоресцентной гибридизации в сочетании с конфокальной лазерной сканирующей микроскопией. При пиросеквенировании устанавливались последовательности выделенной ДНК, что позволило соотнести полученный генетический материал с генами известных микроорганизмов. Флуоресцентная микроскопия позволила определить распространение бактерий на губках и выяснить их плотность.

Оказалось, что микробы находятся, главным образом, на поверхности губок, а также внутри прилегающих к ней пор. При этом преобладали гамма-протеобактерии, к которым относится большинство патогенных микроорганизмов. Так, ученые обнаружили Chryseobacterium hominis и Moraxella osloensis, которые могут быть возбудителями инфекций у человека. Эти микробы восприимчивы к антибиотикам. Однако также были найдены ацинетобактерии, в 2017 году причисленные ВОЗ к наиболее опасным в связи с растущей невосприимчивостью к большинству антибактериальных препаратов. Максимальная плотность организмов составляла около 50 миллиардов клеток на кубический сантиметр.

По словам исследователей, губки периодически подвергались дезинфекции, что не уничтожило все микробы, а лишь изменило их состав и сделало более устойчивыми к обеззараживанию.