Американские морпехи спасли тонущих техасцев с вертолета

Экипаж военного вертолета Корпуса морской пехоты США спас нескольких жителей техасского города Бомонт из затопленных домов. Кадры публикует Ruptly. Как уточняет агентство, воздушное судно совершило несколько вылетов.

Ураган «Харви» обрушился на США в ночь на 26 августа. Первоначально ему присвоили четвертую категорию опасности, но постепенно она снизилась до уровня тропического шторма, а затем — до тропической депрессии. Наиболее сильно пострадал штат Техас. В результате стихийного бедствия погибли 33 человека.