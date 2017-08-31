Tom Ford нашел источник соблазна в сычуаньском перце

Американская марка Tom Ford пополнила парфюмерную коллекцию Signature новым мужским ароматом — Noir Anthracite. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября. Представители марки назвали его «символом соблазна».

В новом аромате чувствуются ноты бергамота, сычуаньского перца, имбиря, туберозы и жасмина. Главной целью рекламной кампании, посвященной аромату, стало стремление показать двойственность характера мужчины. В съемках принимали участие модели Джон Кортахарена и Ясмин Вейналдум.

Фото: пресс-служба Tom Ford

Флакон для аромата сделан из из стекла с металлизированным напылением цвета антрацита. В зависимости от объема флакона цены варьируются от 9200 до 12890 рублей.

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Широкую известность он получил, работая на посту креативного директора в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.