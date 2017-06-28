Tom Ford вдохновился образом жизни итальянской элиты

Американский бренд Tom Ford представил линию спреев для тела Tom Ford Neroli Portofino All Over Body Sprays. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 июня.

В линейку вошли три новых спрея для тела, вдохновением при создании которых послужили впечатляющие пейзажи города Портофино и утонченный образ жизни итальянской элиты. Флакон-аэрозоль позволяет носить аромат с собой.

В ароматах чувствуются ноты лимона, меда акации, жасмина, листьев апельсина, фиалки, базилика и мандаринового масла.

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.

Одна из новинок марки — парфюмерная вода Velvet Orchid Lumière с нотами мандарина, итальянского бергамота, меда, сахарного тростника и экстракта рома.