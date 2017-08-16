Tom Ford дал маслу уда проявить себя в духах

Американская марка Tom Ford обновила парфюмерную линейку, в ней появился новый аромат: Oud Minérale. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в четверг, 17 августа.

Источником вдохновения для их создания послужило удовое дерево. «Мне хотелось создать нечто удивительное и беспрецедентное. Сочетание двух компонентов из совершенно различных стихий позволяет эфирному маслу уда по-новому проявить себя, оставаясь одновременно притягательным и оригинальным», — рассказал основатель бренда Том Форд.

В основе аромата Oud Minérale лежат морские водоросли, розовый перец и пихтовый бальзам. Флакон выполнен из темно-серого стекла и внешне напоминает шахматную фигуру. Цены варьируется от 16 750 до 24 450 рублей в зависимости от объема.

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.

В начале лета 2017 года марка представила линию спреев для тела Tom Ford Neroli Portofino All Over Body Sprays. В нее вошли три новых спрея для тела, вдохновением при создании которых послужили впечатляющие пейзажи города Портофино и утонченный образ жизни итальянской элиты. Флакон-аэрозоль позволяет носить аромат с собой.