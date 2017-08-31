Россиян собрались привлечь на президентские выборы флешмобами и мемами

Селфи и флешмобы рассматриваются как способ привлечения россиян на избирательные участки на президентских выборах в 2018 году. Об этом в четверг, 31 августа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на конкурсную заявку «ИМА-консалтинг», ставшего победителем творческого конкурса Центризбиркома на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах.

«Предусмотрена также работа в социальных сетях: от мониторинга и реагирования на негатив до флешмобов, предлагающих "добежать до выборов" или сделать селфи на избирательном участке за самые удачные кадры можно было бы вручать грамоты ЦИК, предлагают в "ИМА-консалтинге")», — пишет газета.

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Отмечается, что в целях распространения информации о президентской кампании могут быть использованы мемы, «легко распространяемые смысловые единицы». Как пример такого мема авторы концепции предлагают фразу: «Куда ушел Малахов? На выборы».

Гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартана Саркисова отметил, что готовой концепции у его компании пока нет, есть только «предварительные креативные проработки». «Основная работа начнется именно сейчас — в результате ЦИК должен получить и протестировать несколько вариантов концепции», — пояснил он.

Объявляя творческий конкурс по созданию концепции информационно-разъяснительной деятельности ЦИК в период подготовки и проведения выборов президента, избирком направил предложения участвовать в нем 15 крупным медиакомпаниям и PR-агентствам. В итоге в конкурсе приняли участие семь из них.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок.