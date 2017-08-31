МИД Украины раскритиковал Белоруссию за непартнерское поведение

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Белоруссия на словах является партнером Киева, «а на самом деле действует совсем по-другому». Об этом она сказала в эфире украинского «5 канала», передает УНИАН.

«На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас», — отметила Зеркаль. По ее словам, одной из проблем является намерение Белоруссии вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, несмотря, например, на то, что Беларусь — это последняя страна Евразийского экономического союза, которая вступает в ВТО? И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы», — задумалась чиновница.

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Она добавила, что еще одним важным вопросом является безопасность граждан Украины в соседней стране. «На мой взгляд, это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, поэтому Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому», — резюмировала представительница внешнеполитического ведомства.

Президенты Украины и Белоруссии регулярно общаются по телефону и встречаются лично. Последний раз Александр Лукашенко был с визитом в Киеве 20-21 июля. «Вы можете рассчитывать, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем», — сказал он украинскому коллеге Петру Порошенко.