Правительство России одобрило запрет порошкового алкоголя

Правительство поддерживает законопроект, запрещающий производство и продажу в России порошкового алкоголя. Об этом говорится в документе на сайте кабинета министров.

«Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт», — отмечается в сообщении.

Кабмин также поддержал еще один законопроект, устанавливающий ответственность за выпуск и продажу порошкового алкоголя. За производство или оборот такой продукции предлагается штрафовать физлиц на суммы от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц — на 20-50 тысяч рублей, юрлица — от 200 тысяч до 500 тысяч.

31 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об опасности порошкового алкоголя для организма, сообщив, что кабмин поддерживает запрет его продажи. Он напомнил, что аналогичные ограничения действуют за рубежом.

О необходимости пресечь поступление в Россию порошкового алкоголя в правительстве говорят с 2015 года, в декабре 2015-го такое положение было включено в дорожную карту по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке. О недопустимости запретить этот продукт также заявляли в Роспотребнадзоре и Росалкогольрегулировании.

Порошковый алкоголь — инкапсулированная субстанция, образующая алкогольный напиток при смешивании с водой. Продукт выпускает американская компания Lipsmark LLC.