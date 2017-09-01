В России пройдет самая крупная ретроспектива фильмов Балабанова

Ретроспектива фильмов режиссера Алексея Балабанова пройдет в 23 городах России с 6 по 10 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится в 32 кинотеатрах объединенной сети «Синема парк» и «Формула Кино». Как отметили организаторы, это самая широкая по охвату городов России ретроспектива работ Балабанова. Она откроется картиной «Я тоже хочу». Также на широком экране покажут ленты «Брат», «Брат 2», «Война», «Жмурки», «Мне не больно».

Купить билеты и посмотреть расписание показов можно на сайтах кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино».

Алексей Балабанов скончался в 2013 году в возрасте 54 лет. Лента «Я тоже хочу» стала последней завершенной работой кинематографиста. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2012 года. После кончины режиссера остался незавершенный сценарий «Мой брат умер». Сын Балабанова Федор заявлял, что намерен снять фильм по этому материалу.