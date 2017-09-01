Женская киноверсия «Повелителя мух» взбесила соцсети

Планы студии Warner Bros. снять женскую версию фильма «Повелитель мух» по книге английского писателя Уильяма Голдинга вызвали критику в сети. Об этом сообщает BBC News.

«Если женский "Повелитель мух" выйдет и сюжет останется прежним, это значит, что они потеряют смысл романа. Если изменят сюжет, тогда это будет экранизация другой книги», — написала пользовательница Twitter Хезер Робертс.

«Ремейк "Повелителя мух" с полностью женской актерской командой не имеет смысла, потому что... События книги не могли бы произойти с женщинами», — отметила Роксанна Гей.

«Суть "Повелителя мух" в том, что книга рассказывает о систематической жестокости мужчин», — подчеркнула Рэйчел Сайм.

Режиссерами новой ленты назначили Скотта Макгихи и Дэвида Сигела. «Повелитель мух» был экранизирован четыре раза, наиболее известные картины по мотивам романа вышли в 1963-м и 1990 годах. По сюжету, группа мальчиков школьного возраста в результате авиакатастрофы оказывается на необитаемом острове. В какой-то момент начинаются конфликты между двумя претендентами на пост лидера, и завязывается война.