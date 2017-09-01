Нижегородские строители проложили дорогу через жилой дом

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В Нижегородской области строители проложили дорогу через жилой дом. Сюжет об этом появился в эфире «ТВ Центра».

Хозяева недвижимости в селе Завод (Воскресенский район) — семья Удаловых — утверждают, что уехали на месяц на заработки, а когда вернулись, то половины дома не было, а вторая половина оказалась в полуразрушенном состоянии. По их словам, у них есть все документы на строение и на участок площадью 20 соток, которые им достались от родителей.

В то же время чиновники заверяют, что земля принадлежит строительной организации и это также якобы подтверждается документами.

В ситуацию вмешались правоохранительные органы. «31 августа в эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о строительстве дороги, проходящей через жилой дом. По данному факту следователями Семеновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

По словам Удаловых, в результате произошедшего они остались без жилья. Пока идет разбирательство, члены семьи перекрыли новую трассу бревнами и установили на ней палатку.