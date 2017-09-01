Названы лучшие фильмы ужасов года

Портал Vulture составил список лучших хорроров, появившихся в широком прокате с начала 2017 года. В него вошли 14 кинолент.

По словам автора перечня, одним из главных фильмов ужасов года стала картина «Прочь» режиссера Джордана Пила. В картине рассказывается о знакомстве молодого чернокожего фотографа с богатыми родителями белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители «высшего общества» — закоренелые расисты.

В список также вошли ленты «Сплит», «Сырое», «Предварительная месть», «Озеро Бодом», «Смертоносная земля», «Оно приходит ночью», «Гончие любви», «Новая эра Z», «Дары смерти», «Песнь тьмы», «Февраль», «Берлинский синдром» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла».

В июне американский журнал Rolling Stone составил рейтинг из 12 лучших кинокартин первой половины 2017 года. Лидером списка также стал хоррор «Прочь».