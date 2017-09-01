Китаец в Австралии перерезал горло беспомощному кенгуру

Гражданина Китая задержали в Австралии за то, что он зарезал кенгуру. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Поводом для ареста послужило видео, снятое на мобильный телефон и опубликованное в китайской социальной сети WeChat. На нем видно, как китаец нападает на травмированное животное и наносит ему удары большим охотничьим ножом по горлу. Он валит его на землю и добивает — кенгуру поначалу кричит и пытается сопротивляться, но затем умолкает. В общей сложности китаец нанес животному 19 ударов ножом.

Снимающий при этом подначивает его, который, убивая жертву, кричит на китайском: «Привет! Узнаешь меня?» Разъяренные пользователи WeChat, увидевшие видеозапись, обратились в китайскую и австралийскую полицию. Стражи порядка из Австралии вычислили и арестовали злоумышленника: выяснилось, что преступник — 43-летний торговец антиквариатом из провинции Ляонин, который уже много лет жил в Мельбурне.

Его будут судить за жестокое обращение с животными — ему грозит штраф в 30 тысяч долларов и два года тюрьмы. Многие интернет-пользователи из Китая, тем не менее, пожелали ему «самого жестокого наказания».