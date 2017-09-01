Колокольцев поздравил будущих генералов с Первым сентября

Глава МВД России Владимир Колокольцев слушателей Академии управления, где обучается командный состав министерства, с началом нового учебного года. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 1 сентября.

Он подчеркнул, что приоритетом для будущих генералов должны быть «люди, защита их прав и законных интересов», а не сами по себе знания и современные технологии.

По словам Колокольцева, в академии «работают талантливые ученые, преподаватели с большим опытом службы, в том числе на руководящих должностях в территориальных органах и центральном аппарате». Среди них более 50 докторов наук.

В июне глава российского МВД посетил Университет правоохранительной службы в Монголии, где ознакомился с системой подготовки рядовых и руководящих кадров. В рамках того же визита министр подписал с монгольским коллегой соглашение о сотрудничестве.