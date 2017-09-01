Лунотрясениям нашли объяснение

Японские и французские ученые объяснили механизм возникновения лунотрясений — аналогов землетрясений для спутника планеты. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, кратко о нем сообщает Phys.org.

Специалисты проанализировали 131 лунотрясение, которые сейсмографы миссии Apollo зарегистрировали в 1969-1977 годы. Их причиной ученые считают приливное взаимодействие Луны с Землей, порождающее морские приливы и отливы на нашей планете.

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Геофизики показали, что источники колебаний, происходящих примерно раз в месяц, расположены на глубине 800-1200 километров, магнитуда лунотрясений не превышает 2 баллов.

Это исследование отличает от предыдущих то, что ученым впервые, по их словам, удалось объединить показания двух сейсмографов, один из которых регистрировал низкочастотные, а другой — высокочастотные колебания. Это позволило не только установить точную причину лунотрясений, но и показать, что температура мантии спутника Земли ниже, чем считалось ранее.