У древней Луны нашли сильное магнитное поле

Планетологи из США показали, что примерно три миллиарда лет назад Луна имела собственное магнитное поле. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, кратко о нем сообщает НАСА.

Собственное магнитное поле спутник Земли имел на протяжении примерно миллиарда лет, а по своей силе оно было сравнимо с полем планеты. Существование в древности магнитного поля Луны было, как и в случае Земли, обусловлено динамо-эффектом.

В центре спутника, как полагают ученые, находилось разогретое расплавленное железоникелевое ядро с примесями углерода и серы. Его кристаллизация сопровождалась выделением тепла, которое, вероятно, приводило к появлению потоков разогретого вещества в недрах спутника и появлению в нем магнитного поля.

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Специалисты провели эксперименты с веществом, которое, по их мнению, может формировать ядро, и определили в нем пропорции железа, никеля, углерода и серы. Информацию о составе лунных пород Луны ученые также получили из образцов, доставленных со спутника в ходе миссии Apollo.

В настоящее время у Луны практически нет собственного магнитного поля, а ее ядро состоит из твердой сердцевины и жидкой оболочки. Известно, что в настоящее время в Солнечной системе кроме Меркурия, Земли и четырех газовых гигантов собственной магнитосферой обладает еще и Ганимед — крупнейший спутник Юпитера.