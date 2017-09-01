В сети раскрыли тайну маленького плавничка Немо

Поклонник мультфильма «В поисках Немо» выяснил, почему у главного героя один плавник меньше другого. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает газета The Sun.

Фанат с ником martyz опубликовал на сайте Reddit скриншот с первой сценой анимационной ленты. «В начале "В поисках Немо" небольшая трещина в икринке Немо объясняет его "счастливый плавничок"», — написал он.

В комментариях к этому посту признались, что никогда не связывали эту сцену с плавником Немо.

«В поисках Немо» — мультфильм режиссера Эндрю Стэнтона, вышедший в 2003 году и удостоенный «Оскара» в номинации «Лучшая анимационная картина». В 2016 году состоялся релиз сиквела под названием «В поисках Дори».