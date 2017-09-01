Репортера Первого канала избили за вопрос о езде по выделенной полосе

В Екатеринбурге корреспонденту федерального канала Алексею Иванову сломали нос во время подготовки репортажа о выделенных полосах на улицах Малышева и Розы Люксембург. Как сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По информации издания E1, Иванов работает на Первом канале. Его избили после того, как он спросил у водителя Mercedes, почему тот едет по выделенной полосе. Двум мужчинам в машине не понравилось, что их снимают, поэтому они вышли из автомобиля и побили журналиста.

Сейчас корреспондент со сломанным носом находится в больнице. Больше о его состоянии ничего не известно.

Как заявили в управлении СК, статья для нападавших может измениться в ходе расследования. Мужчинам из Mercedes могут инкриминировать часть 3 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Наказание по этой статье достигает шести лет лишения свободы.

Е1 отмечает, что в Екатеринбурге ГИБДД разрешила всем автомобилям ездить по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта, на улицах Малышева и Розы Люксембург. В Госавтоинспекции города считают, что разметка и знаки незаконны и провоцируют пробки. В мэрии с этим не согласны, поэтому стороны отстаивают свои позиции в суде.