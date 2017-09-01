Кандидат на пост канцлера ФРГ признал невозможность отобрать Крым у России

Принадлежность Крыма России — свершившийся факт, от которого Москва не откажется. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидат на пост канцлера Мартин Шульц в интервью Bild, его слова передает ТАСС.

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«Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать», — пояснил он, добавив, что все равно считает присоединение полуострова к России нарушением международного права. Шульц отметил, что насильно отобрать Крым у РФ вряд ли возможно и единственный допустимый путь — переговоры.

«С одной стороны, мы должны выдвигать предложения, но они имеют смысл только в том случае, если Россия готова на них пойти», — резюмировал немецкий политик, отметив, что гонки вооружений допускать нельзя.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого жители полуострова поддержали такое решение. Большинство стран мира (в том числе Германия) признать результаты плебисцита отказались. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

19 июня главы МИД стран — членов Евросоюза без обсуждения на год продлили санкции против Крыма и Севастополя. Европейским компаниям не разрешается поставлять в Крым товары и технологии в области транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.