Мужчина обстрелял прохожих возле детсада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный обстрелял из травматического оружия прохожих возле детского сада №547 на улице Советская. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах в пятницу, 1 сентября.

«На данный момент известно, что пострадал один мужчина, диагноз его неизвестен, медики выехали на место», — отметил собеседник агентства. По его словам, полиция работает на месте происшествия и занимается поиском стрелка.

В местном управлении МВД подтвердили информацию об инциденте, отметив, что сообщение в полицию поступило примерно в 16:00 (14:00 мск). «Сейчас выясняют обстоятельства. Пока подробностей нет», — сказали в пресс-службе.

24 августа в Москве неизвестный мужчина ранил из травматического оружия двух собак, которых выгуливали их хозяйки — среднеазиатскую овчарку и боксера. Одна из женщин попыталась остановить напавшего, тот ударил ее. В результате, пострадавшая получила сотрясение мозга.

17 августа пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по детской площадки из-за шума. В результате инцидента никто не пострадал. У стрелка изъяли оружие, на него составили административный протокол.