Мужчина обстрелял двух собак и ударил хозяйку одной из них в столичном Бирюлево

В Герценском парке московского Бирюлево неизвестный мужчина обстрелял из травматического оружия двух собак — среднеазиатскую овчарку и боксера, — которых выгуливали их хозяйки. Об этом в четверг, 24 августа, написал в Facebook знакомый пострадавшей Александр Гиль, приложив фотографии и видеозапись с места происшествия.

Когда одна из женщин попыталась остановить напавшего, тот ударил ее. Она получила сотрясение мозга.

Мужчина, по словам Гиля, открыл стрельбу по животными после того, как его собака, похожая на немецкого пинчера, подралась с одним из пострадавших псов — боксером.

Хозяйки раненных питомцев написали заявление в полицию. Животных в настоящее время уже прооперировали.

Напавший, предположительно, был пьян и представился сотрудником правоохранительных органов.

10 августа сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту жесткого убийства хаски по кличке Харви на территории дачного поселка в Наро-Фоминском районе. Собаку избили и повесили на заборе. Перед этим она сбежала с участка своих хозяев и разорила чужой курятник.