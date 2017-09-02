Отставной инженер ВВС США написал книгу о секретной тюрьме для пришельцев

Инженер ВВС Рэймонд Жимански (Raymond Szymanski), вышедший в отставку после 39 лет службы, написал книгу «50 оттенков серых», в которой рассказывает о секретной тюрьме для инопланетян, якобы расположенной в подземных туннелях авиационной базы Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По словам Жимански, он узнал тайну в первую неделю службы от своего наставника, которого называет Эл. Тот якобы рассказал, что после крушения летающей тарелки в штате Нью-Мексико, известного как Розуэлльский инцидент, машина и ее обитатели были доставлены именно на эту базу. В течение следующих десятилетий Жимански неоднократно участвовал в разговорах, подтверждающих слова Эла. «И никто ни разу не сказал — "ты чокнутый, у нас нет никаких инопланетян!" Многие ухмылялись, но никто не опровергал», — подчеркнул автор книги.

Жимански добавил, что лично он не видел ни подземелий, ни пришельцев, но несколько раз встречал на базе персонажей, похожих на героев фильма «Люди в черном», одетых в темные костюмы и шляпы даже в жаркие летние дни. По его мнению, это были сотрудники правительственной спецслужбы, занятые сокрытием улик.

Серыми (в русском языке также используется вариант «греи», от английского grey — серый) в уфологии называют одну из инопланетных рас. Их описывают как человекообразных существ без явных половых признаков, с гладкой серой кожей, непропорционально крупной головой и большими черными глазами. Сведения о характере и происхождении разнятся.

Розуэлльский инцидент — взрыв летающего объекта в небе над городом Розуэлл (штат Нью-Мехико), произошедший в июне 1947 года. По официальной версии, это был метеозонд, конспирологи считают, что речь шла о крушении НЛО. В 1995 году был обнародован видеоролик «Вскрытие инопланетянина», якобы снятый на секретной базе. Специалисты выяснили, что запись сделана на аппаратуре 60-х годов, а патологоанатомы нашли множество нарушений в действиях людей в кадре, однако продюсер Рэй Сантилли, опубликовавший ее, утверждает, что это не подделка, а воспроизведение оригинальной ленты, утраченной из-за жары и влаги.