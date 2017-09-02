После падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе возбуждено уголовное дело

После падения легкомоторного самолета Ан-2 на авиашоу в подмосковном городе Железнодорожный (часть Балашихи) возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

В свою очередь представитель представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что расследование уголовного дела взято ведомством на контроль.

По основной версии, причиной произошедшего стала ошибка пилотирования, сообщил «Ленте.ру» источник источник в правоохранительных органах.

Известно, что на борту воздушного судна находились два человека, они погибли. Их личности установлены. Начальник пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов рассказал ТАСС, что это пилот Дмитрий Сухарев и фотокорреспондент-любитель Борис Тылевич.

Инцидент произошел 2 сентября. По словам очевидцев, перед столкновением с землей пилот выполнял мертвую петлю, однако во время демонстрации маневра что-то пошло не так и самолет разбился. При этом свидетели случившегося отмечают, что летчик в последний момент увел воздушное судно от зрителей, чтобы избежать большого числа жертв.

Авиашоу проходило на аэродроме Черное ДОСААФ. После падения Ан-2 полеты были остановлены.