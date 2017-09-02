Уволенная после скандала с «липовой» медалью чиновница вернулась на работу

Адыгейская чиновница, дочь которой заподозрили в незаконном получении золотой медали, обжаловала увольнение и вернулась на прежнюю должность. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает издание «Блокнот-Краснодар».

По информации издания, Светлана Паранук вернулась на работу в конце августа. На странице женщины в Instagram опубликовано фото с дочерью-медалисткой. В комментарии один из пользователей сообщил: «Весь коллектив очень рад новости о вашем возвращении». «Блокнот» отмечает: «Негативные комментарии Паранук предпочла со своей страницы убрать, оставив лишь слова поддержки».

21 июня в Instagram появилось видео с церемонии вручения медалей в районной школе №1. Одна из выпускниц со сцены заявила, что ее одноклассница получила медаль незаслуженно, так как ее мать возглавляет районное управление образования.

Республиканские власти организовали проверку. Выяснилось, что чиновница находилась в качестве экзаменатора на том же пункте проведения ЕГЭ, где проходила выпускные испытания ее дочь. Это сочли нарушением закона о противодействии коррупции, женщину уволили.

Выпускница решила добровольно сдать медаль и написала заявление на имя директора школы с просьбой лишить ее награды. Просьба была удовлетворена.