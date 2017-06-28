Выпускники оскандалившейся из-за медали адыгейской школы получили аттестаты

Выпускники школы №1 Тахтамукайского района Республики Адыгея получили аттестаты о среднем общем образовании позже из-за проверки, организованной после скандала с незаслуженной медалью дочери местной чиновницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что эта задержка составила «всего несколько дней» и никак не повлияет на поступление выпускников в вузы. При этом оценки всех учащихся сочли заслуженными.

21 июня в Instagram появилось видео с церемонии вручения медалей в школе №1. Одна из выпускниц пожаловалась, что ее одноклассница также получила награду, хотя ни разу не отвечала на уроках, зато ее мать — глава районного управления образования.

Республиканские власти организовали проверку, в результате которой было установлено, что чиновница нарушила федеральный закон «О противодействии коррупции», так как «не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ». Она не имела права находиться в качестве организатора экзамена на том же пункте, где сдавала ее дочь. Женщина была уволена.

Сама дочь бывшей чиновницы при этом решила добровольно сдать медаль «За особые успехи в учении» и написала заявление на имя директора школы с просьбой лишить ее награды. Педсовет и родительский комитет удовлетворили ее просьбу.

