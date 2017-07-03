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Сирийская беженка окончила школу в Чите с золотой медалью

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Беженка из Сирии Иман Хассун сдала выпускной ЕГЭ по русскому языку на 91 балл и окончила читинскую школу с золотой медалью. Об этом говорится на сайте министерства образования Забайкальского края.

Хассун — единственная выпускница данной школы, получившая этот знак отличия. Она приехала в Россию с родителями и младшей сестрой летом 2015 года. Она рассказала, что планирует связать свою жизнь с изучением языков, культуры и традиций разных стран, и надеется после окончания войны в Сирии вернуться в родной Идлиб.

Выпускники школ в обязательном порядке сдают ЕГЭ по русскому языку и математике. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи несколько предметов, необходимых им для поступления в вуз. С 2020 года всех выпускников обяжут сдавать экзамен по истории.

В 2017 году 21 школьник получил 300 баллов на ЕГЭ, набрав максимальное количество баллов по трем предметам.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — запрещенная на территории России организация «Исламское государство».

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