Автомобиль наехал на вылезавшего из люка рабочего в Нижнекамске

В Нижнекамске Nissan Juke наехал на рабочего, вылезавшего из люка. Видео случившегося было опубликовано на YouTube-канале Нижнекамской телерадиокомпании 1 сентября.

На записи видно, как человек высовывается из люка, а спустя несколько секунд на него наезжает автомобиль. Затем машина скрывается из кадра, а пострадавшего вытаскивают очевидцы произошедшего. По информации сайта Ntr-24.ru, они же вызвали скорую помощь. В результате ДТП мужчина получил перелом ребер, его госпитализировали.

Известно, что за рулем машины находилась женщина. Портал отмечает, что место, в котором произошел инцидент, не так давно стало пешеходной зоной. Ntr-24.ru также обращает внимание на то, что люк на время работ не был огорожен. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.